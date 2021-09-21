Экс-вратарь сборной СССР объяснил отказ Дзюбы играть за команду натянутыми отношениями с Карпиным

Натянутые отношения между главным тренером российской сборной по футболу Валерием Карпиным и нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой являются реальной причиной отказа игрока от вызова в национальную команду. Такого мнения придерживается бывший голкипер сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили.

Как он подчеркнул в беседе со «Звездой», Карпину следует более внимательно следить за своими словами. По словам экс-футболиста, Дзюба мог обидеться из-за высказываний главного тренера о наличии натянутых отношений между ними.

«Главный тренер - это прежде всего психолог, это педагог, он должен уметь расставлять акценты в каждом своем слове и предложении, и сказанное им о сохранении натянутых отношений уже отталкивает человека от него», - высказал свою позицию Кавазашвили.

Он подчеркнул, что сейчас в России нет нападающего сильнее Дзюбы. Футболист, даже не готовый на 100 процентов, способен выполнять свои задачи на поле.

«Вот ракета в национальной сборной - это Артем Дзюба, на сегодняшний день сильнее его у нас нет центрального, вперед выдвинувшегося нападающего. Даже то, что Артем сегодня не совсем готов на 100 процентов, он умеет делать то, что не умеет делать Смолов, а Смолов может суметь рядом с Артемом на футбольном поле забивать гол, только рядом с ним, один он не сможет», - пояснил экс-голкипер.

Вместе с тем Кавазашвили отметил, что отказ Дзюбы играть за сборную вызывает вопросы, потому что матчи на национальную команду - приоритетная задача. По словам советского футболиста, он со своей стороны наказал бы нападающего «Зенита» за решение не выходить на поле на предстоящих октябрьских отборах к ЧМ.

Накануне Валерий Карпин включил Дзюбу в предварительную заявку на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира - 2022. Футболист в свою очередь отказался выходить на поле в качестве игрока сборной, отметив, что пока не набрал оптимальную форму. Наставник россиян уже отреагировал на решение Дзюбы, подчеркнув, что у него остается шанс сыграть за сборную в ноябре.