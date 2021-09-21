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Дзюба отказался играть за сборную

Светлана Иванова
15:45 21.09.2021
Футболист подчеркнул, что пока не набрал оптимальную форму, поэтому не сможет оказать помощь национальной команде.
Дзюба отказался играть за сборную
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба отказался играть за сборную России по футболу в октябрьских матчах отбора к чемпионату мира 2022 года. Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на 33-летнего игрока.

Дзюба подчеркнул, что пока не набрал оптимальную форму, поэтому не сможет оказать помощь национальной команде.

«Я долго думал над этой ситуации и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов», - отметил нападающий.

Он подчеркнул, что долгий предыдущий сезон, большие ожидания от Евро и неудачные результаты негативно сказались как на физической форме, так и эмоциональной форме.

«Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной», - объяснил свое решение футболист.

Накануне главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин включил Дзюбу в предварительную заявку на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира - 2022.

Наставник россиян подчеркнул, что будет следить за тем, как футболист проявит себя в ближайших матчах и затем примет окончательное решение.

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