Путин не согласился с идеей о ликвидации Рособрнадзора

Ликвидация Рособрнадзора вряд ли поможет справиться с коррупцией в сфере образования. С таким заявлением выступил Владимир Путин, комментируя соответствующую идею от партии «Новые люди».

«Ликвидировать все можно. В одной из соседних стран ликвидировали ГАИ, а взятки начали брать не гаишники, а те, кому перешли эти функции. Здесь просто повнимательнее надо посмотреть: может быть, понимая, что все-таки кто-то должен следить за качеством образования, может быть, внести какие-то изменения в деятельность Рособрнадзора, посмотреть, как его можно реформировать», - сказал президент на встрече с руководителями думских партий.

Также глава государства заявил, что уровень доходов преподавателей - один из социальных приоритетов. По словам Путина, эту проблему нужно решать системно, а не отдельными выплатами.

На этом же совещании президент призвал «вытащить из бедности» значительное число россиян и заявил, что экономика РФ восстановилась после пандемийного спада.