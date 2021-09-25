Путин заявил о восстановлении экономики РФ после пандемийного спада

Экономика России восстановилась после пандемийного спада. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму.

«По основным экономическим показателям мы только сейчас вышли на докризисный уровень, но, конечно, далеко не все смогут сразу почувствовать эту позитивную динамику, к сожалению. Понимаю, как трудно пришлось людям в этот сложный для всех период», - сказал глава государства.

При этом, по словам президента, с возникшими проблемами Россия справлялась и справляется лучше, чем многие другие страны.

«Мы постарались максимально смягчить удар, оказали масштабную помощь людям: тем, кто потерял работу, семьям с детьми, в первую очередь. Поддержали стратегические отрасли, трудовые коллективы предприятий, малый и средний бизнес - обеспечили быстрое восстановление экономики», - добавил Путин.

Также он уточнил, что восстановлению экономики способствовали созданные ранее запас прочности и резервы.

В ходе встречи Путин поздравил лидеров партий с победой на выборах в Государственную думу. Глава государства подчеркнул, что состав нижней палаты парламента был определен россиянами, которые реализовали свое конституционное право.