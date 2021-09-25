Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин призвал «вытащить из бедности» значительное число россиян

Иван Линдеманн
16:54 25.09.2021
Президент добавил, что также нужно продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Уровень бедности в России нужно свести до минимума. Такую задачу поставил Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва.

«Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения», - сказал глава государства.

Президент добавил, что также нужно продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей.

На этой же встрече Путин заявил, что экономика России восстановилась после пандемийного спада. Однако, по словам президента, далеко не все смогут сразу почувствовать эту позитивную динамику.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:54 В стране и мире
Видео
Путин призвал «вытащить из бедности» значительное число россиян
16:30 Спорт
Видео
Колосков назвал возможные причины ухода Семина с поста главного тренера «Ростова»
14:49 В стране и мире
Видео
Наводнения, смерчи и отключение электричества: стихия нанесла мощный удар по югу России
07:50 В стране и мире
Задержаны еще двое участников нападения на Ботлихский район Дагестана в 1999 году
07:46 В стране и мире
На Украине раскрыли подробности покушения на советника Зеленского
Популярное
Видео
«Перетягивание мопса»: инвалид-колясочник рассказал, как спас свою собаку от стаи бродячих псов в Ульяновске
Мясников рассказал, люди с какой группой крови защищены от COVID-19
Бывший охранник Бритни Спирс рассказал, как следили за певицей за годы опекунства
Видео
Воронка над Джубгой: на черноморском побережье сняли на видео смерч
СМИ: Marvel подала в суд на наследников создателей комиксов
Видео
«Худой толстяк»: диетолог предупредила об опасности скрытого ожирения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.