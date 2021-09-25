Путин призвал «вытащить из бедности» значительное число россиян

Уровень бедности в России нужно свести до минимума. Такую задачу поставил Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва.

«Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения», - сказал глава государства.

Президент добавил, что также нужно продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей.

На этой же встрече Путин заявил, что экономика России восстановилась после пандемийного спада. Однако, по словам президента, далеко не все смогут сразу почувствовать эту позитивную динамику.