Колосков назвал возможные причины ухода Семина с поста главного тренера «Ростова»

Уход Юрия Семина с поста главного тренера футбольного клуба «Ростов» - это полная неожиданность. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил почетные президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

«Это для меня полная неожиданность... Или (причина ухода - Прим.ред.) понимание, что перспектив для него нет никаких там, или же испугался того, что вдруг при нем команда вообще вылетит из первого дивизиона. Не хочется фантазировать и предполагать что-то, но в любом случае для меня большая неожиданность. Честно говоря, я думал, что там выправят дело и команда будет выступать достойно», - сказал он.

Ранее Семин объяснил, что его отставка является взаимным решением с руководством клуба. На место Семина временно назначен старший тренер молодежной команды «Ростова» Заур Тедеев.