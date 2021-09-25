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СМИ: китайский дипломат призвал пересмотреть политику применения ядерного оружия

Иван Линдеманн
16:18 25.09.2021
Таким образом Пекин должен дать отпор новым альянсам, формирующимся в Тихом океане.
СМИ: китайский дипломат призвал пересмотреть политику применения ядерного оружия
© Фото: Анна Раткогло, РИА Новости
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Китаю стоит занять более агрессивную позицию по применению ядерного оружия. С таким заявлением выступил бывший заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан.

Таким образом Пекин должен дать отпор новым альянсам, формирующимся в Тихом океане. Речь идет о партнерстве США, Великобритании и Австралии под названием AUKUS.  Стороны подписали соглашение 16 сентября.

«Нынешняя политика Пекина, которая действует с 1960-х годов, дала Китаю моральное превосходство, но она не подходит, если в ходе переговоров между Китаем и США не будет достигнута договоренность о том, что ни одна из сторон не применит ядерное оружие первой», - приводит слова Цзукана Daily Mail.

Напомним, что первое успешное испытание бомбы Китай провел в 1964 году. Четыре года спустя страна приняла политику неприменения ядерного оружия первой, но готова ответить, если по КНР нанесут удар.

В настоящее время глобальная ядерная политика меняется. Это связано в том числе с истечением срока действия нескольких договоров: Договора о ракетах средней и меньшей дальности и СНВ-3.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия оставляет за собой право воспользоваться ядерным оружием, если против нее или ее союзников будет применено оружие массового поражения. Также, по его словам, продление СНВ-3 создает условия для продолжения диалога о будущем механизме контроля над ядерными вооружениями с учетом новых факторов, определяющих стратегическую стабильность.

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