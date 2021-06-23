В Генштабе ВС РФ заявили о стирании грани между ядерными и неядерными вооружениями за счет перспективного оружия

Продление СНВ-3 создает условия для продолжения диалога о будущем механизме контроля над ядерными вооружениями с учетом новых факторов, определяющих стратегическую стабильность. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на Московской конференции по международной безопасности.

«Одним из таких факторов является создание перспективных вооружений, в первую очередь высокоточного, гиперзвукового и кинетического оружия, а также ударных беспилотных систем, что размывает грани между потенциалами ядерных и неядерных вооружений», - пояснил он.

По словам Герасимова, Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) остается сегодня единственным соглашением по поддержанию стратегической стабильности в мире.

Глава Генштаба добавил, что к продлении соглашения проявили стремление в равной степени РФ и США.

Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли решение о продлении действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекал 5 февраля нынешнего года. Соглашение в существующем виде вступило в силу 3 февраля и будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Договор был подписан 8 апреля 2010 года президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он заменил договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Соглашение можно продлить по согласию сторон, но не более чем на пять лет.

Согласно договору СНВ-3, стороны сокращают количество своих ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также ограничивают количество другого вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.