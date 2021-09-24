Медики рассказали о неожиданном воздействии кефира на сердце

Включение молочных продуктов в рацион оказывает благотворное действие на состояние сердечно-сосудистой системы, что приводит к снижению риска развития инфаркта. К такому выводу пришли ученые из Сиднея, проведя соответствующее исследование. Результаты научной работы опубликованы в журнале PLOS Medicine, выдержки приводит CNN.

При этом в первую очередь полезны для здоровья сердца жирные и ферментированные молочные продукты, в том числе кефир, сыр и йогурты, считают специалисты.

Эксперт по питанию Университета Тафтса Элис Лихтенштейн указала, что те участники эксперимента, которые потребляли молочные продукты, были физически более активны, меньше реже курили и не сталкивались с лишним весом.

Меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний мог быть связан и с другими факторами, такими как включение в рацион большого количества рыбы и овощей и ограничение потребления обработанного мяса.

Исследователи добавили, что в молочных продуктах много насыщенных жиров и других полезных веществ, которые полезны для здоровья сердца, поэтому полностью исключать из рациона такую пищу не рекомендуется.