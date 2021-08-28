Ученые доказали пользу кофе для сердца

Специалисты Европейского общества кардиологов доказали, что регулярное употребление 0,5-3 чашек кофе в день снижает риск инсульта среди людей, не страдающих от сердечных заболеваний.

Так, ученые проанализировали употребление кофе более 468000 британцев, учитывая данные об их здоровье. При этом ранее исследователи из Калифорнийского университета пришли к выводу, что морсы, сладкая вода, кофе и чай повышают риск преждевременной смерти у женщин, передает CNN.

Кроме того, исследования показали, что употребление кофе в умеренных количествах может защитить человека от диабета 2 типа, болезни Паркинсона, заболеваний печени , рака простаты, болезни Альцгеймера.



Ранее диетолог Павел Исанбаев назвал продукт, с которым опасно сочетать кофе.

По его словам, кофе часто пьют с чем-то сладким. Но сладкое и кофе не сочетаются, как подчеркнул врач. Дело в том, что напиток временно повышает уровень глюкозы в крови.

Обычно это приводит к тому, что организм должен потратить глюкозу. И человек ощущает прилив сил, бодрости. Далее действие кофеина заканчивается.