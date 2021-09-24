Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров встретился с Киссинджером

Майя Мусиенко
03:53 24.09.2021
Их последние переговоры проходили 3 года назад.
Лавров встретился с Киссинджером
© Фото: МИД России twitter
Читайте нас на:

Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Сообщение об этом появилось в четверг, 23 сентября, в Twitter внешнеполитического ведомства РФ.

Последняя подобная встреча состоялась в Нью-Йорке в 2019 году. Тогда темой переговоров стали российско-американские отношения, а также перспективы их развития.

Ранее Сергей Лавров впервые встретился с новой главой МИД Великобритании Элизабет Трасс. Отмечалось, что переговоров не было в графике российского дипломата на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, однако, министры сообщили, что рады возможности провести беседу.

Также российский министр провел встречу с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. На ней были затронуты многие актуальные вопросы, в том числе ситуация в Афганистане, на Украине и в Мали, а также вокруг СВПД и БВУ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:38 В стране и мире
Видео
«Девушка скончалась на руках»: гид рассказал подробности трагедии на Эльбрусе
19:19 В стране и мире
СМИ: самоубийство начальника пермского главка СКР не связано с его службой
17:37 В стране и мире
Видео
Друг пилота Ан-26 рассказал, что ему хорошо давалась летная практика
16:53 В стране и мире
Нацистский преступник Оберлендер скончался в Канаде
13:00 В стране и мире
В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Зеленского
Популярное
Назван простой способ победить осеннюю депрессию
Ученые впервые спустились в «колодец ада» в Йемене
Видео
Четверо парашютистов приземлились среди автомобильной пробки на Ленинском проспекте
Видео
Опубликовано видео с места обнаружения обломков пропавшего Ан-26
В ПФР рассказали, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
Видео
Представитель Хохлова раскрыла детали скандала с Facebook из-за фамилии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.