Лавров встретился с Киссинджером

Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Сообщение об этом появилось в четверг, 23 сентября, в Twitter внешнеполитического ведомства РФ.

Последняя подобная встреча состоялась в Нью-Йорке в 2019 году. Тогда темой переговоров стали российско-американские отношения, а также перспективы их развития.

Ранее Сергей Лавров впервые встретился с новой главой МИД Великобритании Элизабет Трасс. Отмечалось, что переговоров не было в графике российского дипломата на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, однако, министры сообщили, что рады возможности провести беседу.

Также российский министр провел встречу с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. На ней были затронуты многие актуальные вопросы, в том числе ситуация в Афганистане, на Украине и в Мали, а также вокруг СВПД и БВУ.