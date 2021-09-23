В стране и мире Лавров впервые встретился с новой главой МИД Великобритании Виктория Ивашечкина Элизабет Трасс была назначена на должность главы ведомства в середине сентября. © Фото: МИД России twitter Читайте нас на: Глава МИД РФ Сергей Лавров впервые встретился с новой главой министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. Уточняется, что данные переговоры не были запланированы в графике российского дипломата на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. При этом министры отметили, что рады возможности провести беседу. Встреча Лаврова и Трасс продолжилась в закрытом режиме. Элизабет Трасс назначили на должность главы МИД Британии в середине сентября. Она сменила на этом посту Доминика Рааба. Ранее сообщалось, что Сергей Лавров встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН. У главы МИД РФ запланировано около 25 встреч с руководителями иностранных делегаций. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика