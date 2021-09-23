Лавров впервые встретился с новой главой МИД Великобритании
Элизабет Трасс была назначена на должность главы ведомства в середине сентября.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров впервые встретился с новой главой министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.
Уточняется, что данные переговоры не были запланированы в графике российского дипломата на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
При этом министры отметили, что рады возможности провести беседу. Встреча Лаврова и Трасс продолжилась в закрытом режиме.
Элизабет Трасс назначили на должность главы МИД Британии в середине сентября. Она сменила на этом посту Доминика Рааба.
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН.
У главы МИД РФ запланировано около 25 встреч с руководителями иностранных делегаций.