В МИД РФ рассказали, о чем на полях Генассамблеи ООН говорили Лавров и Боррель

На полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Об этом заявили в МИД РФ.

«В ходе беседы обсужден широкий круг актуальных региональных вопросов, включая ситуацию в Афганистане, на Украине и в Мали, а также вокруг СВПД и БВУ (ближневосточное урегулирование - прим. ред.)», - сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, стороны затронули состояние отношений России и Евросоюза.

Ранее перед встречей глав МИД России и Японии произошел курьез с главой европейской дипломатии. Жозеп Боррель перепутал расписание и пытался пройти на встречу к Сергею Лаврову без очереди.