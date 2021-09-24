Суд арестовал парашютистов, которые прыгнули с 48-этажного дома в Москве

В Москве арестовали на одиннадцать суток двух человек, совершивших прыжок с парашютами с крыши дома на Ленинском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе Гагаринского суда.

«Гагаринским районным судом города Москвы вынесено постановление о назначении… административного наказания в виде административного ареста сроком на 11 суток», - цитирует РИА Новости.

Отмечается, что второй парашютист получил аналогичное административное наказание. Обоих суд признал виновными в мелком хулиганстве.

Ранее стало известно, что несколько парашютистов прыгнули с одного из высотных жилых зданий на Ленинском проспекте в Москве. Экстремалы совершили прыжок с крыши 48-этажного жилого дома. Опасный трюк попал на видео.