Четверо парашютистов приземлились среди автомобильной пробки на Ленинском проспекте

Несколько парашютистов прыгнули с одной из высоток на Ленинском проспекте в Москве. Эффектный трюк попал в объектив одного из автомобилистов, который в этот момент стоял в пробке.

На кадрах видно, как молодые люди поочередно появляются из тумана и плавно опускаются на обочину. Очевидец, выложивший видео прыжков в социальную сеть, насчитал четверых экстремалов.

Точное количество участников действа не известно, как и их дальнейшая судьба после приземления.