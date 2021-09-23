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«Кто-то бизнес делает»: жительница дома на Ленинском объяснила прыжки парашютистов с высотки

Анна Касаткина
19:00 23.09.2021
Экстремальные развлечения жители дома наблюдают уже несколько лет.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Парашютисты, прыгающие с высотки на Ленинском проспекте в Москве, занимаются этим уже несколько лет, а на крышу им помогает забраться кто-то из жильцов дома. Об этом «Звезде» рассказала жительница жилого комплекса Тина Лозовская.

По ее словам, подобные экстремальные развлечения жильцы наблюдают регулярно уже в течение нескольких лет.

«Кто-то из жильцов, я так поняла, проводит ребят. Просто там в чате (дома. - Прим. ред.) пишут, я вижу, читаю. Вот сейчас сказали, что кто-то из жильцов проводил народ туда наверх. За деньги, наверное. Люди пишут, что на данный момент они узнали, кто проводил: это сын какой-то взрослой из жильцов. Провели с ним воспитательную беседу без полиции, сказал: "Все понял, больше так делать не буду". Но я такое уже много раз читала. Конечно, кто-то свои проводят, не охранники, не кто-то из управления дома, а именно кто-то просто из жильцов бизнес себе делает», - рассказала она.

Ранее автомобилист заснял момент спуска как минимум четырех парашютистов, прыгнувших с высотки. Экстремалы едва ли не приземлились прямо посреди автомобильной пробки.

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