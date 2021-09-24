Диетолог объяснила, может ли чай в пакетиках быть полезным

Качественный пакетированный чай приносит не меньше пользы, чем листовой. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Как подчеркнула специалист в беседе с «Вечерней Москвой», разница пакетированного чая от листового заключается в размере заварки.

«Пакетированный чай тоже может быть нормальным. Просто он мельче порезан, из-за этого быстрее заваривается. А в остальном это все тот же чай, который несильно отличается от листового», - заверила доктор.

Покупая пакетированный чай, стоит отдавать предпочтение известным маркам чая и не брать самый дешевый продукт, считает эксперт.

Также она назвала наиболее полезный вид чая. По мнению диетолога, таким напиток становится после добавления сушеных ягод или лимона. При этом фрукт лучше всего класть в чашку прямо с корочкой после некоторого остывания кипятка.

«Лимон тонизирует и отчасти защищает от вирусов и бактерий: когда понижается кислотность, человек легче заболевает. В частности, кислотность нарушается от стресса и плохой экологии», - указала доктор.

Чтобы напиток приносил пользу организму, она посоветовала избегать промышленного ароматизированного чая, а также добавления сахара.