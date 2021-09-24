Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Диетолог объяснила, может ли чай в пакетиках быть полезным

Светлана Иванова
17:40 24.09.2021
Пакетированный чай может быть качественным. Наиболее полезным напиток становится после добавления сушеных ягод или лимона, а также при чаепитии стоит избегать сахара, считает врач.
Диетолог объяснила, может ли чай в пакетиках быть полезным
© Фото: congerdesign, Pixabay
Читайте нас на:

Качественный пакетированный чай приносит не меньше пользы, чем листовой. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Как подчеркнула специалист в беседе с «Вечерней Москвой», разница пакетированного чая от листового заключается в размере заварки.

«Пакетированный чай тоже может быть нормальным. Просто он мельче порезан, из-за этого быстрее заваривается. А в остальном это все тот же чай, который несильно отличается от листового», - заверила доктор.

Покупая пакетированный чай, стоит отдавать предпочтение известным маркам чая и не брать самый дешевый продукт, считает эксперт.

Также она назвала наиболее полезный вид чая. По мнению диетолога, таким напиток становится после добавления сушеных ягод или лимона. При этом фрукт лучше всего класть в чашку прямо с корочкой после некоторого остывания кипятка.

«Лимон тонизирует и отчасти защищает от вирусов и бактерий: когда понижается кислотность, человек легче заболевает. В частности, кислотность нарушается от стресса и плохой экологии», - указала доктор.

Чтобы напиток приносил пользу организму, она посоветовала избегать промышленного ароматизированного чая, а также добавления сахара.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:52 В стране и мире
В правительстве назвали размер пенсии по старости в 2022 году
16:12 В стране и мире
Видео
Два орла врезались в самолет с российскими туристами на Кубе
16:02 В стране и мире
Видео
«Это ровняшка»: альпинист о своем самочувствии после происшествия на Эльбрусе
15:11 В стране и мире
Видео
Погоня средь бела дня: кадры вооруженного ограбления банка в Санкт-Петербурге
11:10 В стране и мире
Видео
Фрагменты шасси и фюзеляжа: новые кадры с места крушения Ан-26 под Хабаровском
Популярное
Видео
«Хороший снег идет»: видео гида, снятое перед трагическим восхождением на Эльбрус
Один из альпинистов рассказал, почему восхождение на Эльбрус закончилось трагедией
Названы три неожиданных средства от головной боли
Ученые впервые спустились в «колодец ада» в Йемене
Видео
Четверо парашютистов приземлились среди автомобильной пробки на Ленинском проспекте
В ПФР рассказали, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.