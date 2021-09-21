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Россиян предупредили о вреде чая

Светлана Иванова
13:25 21.09.2021
Чрезмерное включение в рацион сладкого чая может стать причиной ожирения, диабета, лишнего веса и кариеса, указала специалист.
Россиян предупредили о вреде чая
© Фото: Rudy and Peter Skitterians, Pixabay
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Частое употребление чая с сахаром может стать причиной ожирения и диабета. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалист подчеркнула, что нанести вред здоровью напиток может только в случае злоупотребления, включение в рацион умеренного количества сладкого чая, напротив, придаст человеку энергии в связи с повышением уровни глюкозы в крови.

«Можно выпить такой чай перед серьезным выступлением или экзаменом - это придаст бодрости. Однако нужно быть осторожнее, потому что через некоторое время эффект пропадет», - отметила врач.

Она подчеркнула, что особенно вредно для здоровья колебание сахара при наличии у людей диагностированного преддиабетического состояния или диабета. Также слишком большие объемы сладкого чая могут привести к лишнему весу и кариесу.

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