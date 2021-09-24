В правительстве назвали размер пенсии по старости в 2022 году

В 2022 году средний размер страховой пенсии по старости составит 18 521 рубль. Об этом заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве.

Она добавила, что на эти выплаты в проекте бюджета Пенсионного фонда предусмотрены средства.

«Среднегодовой размер пенсии по старости неработающих пенсионеров предусмотрен в 2022 году в 18 521 рубль и с ростом в рамках тех параметров, которые предусмотрены бюджетом», - сказала Голикова.

Стоит отметить, что в следующем году индексация страховых пенсий составит 5,9 процента. Индексация проводится ежегодно 1 января.

Также с 2022 года российские пенсионеры будут получать выплаты в беззаявительном порядке.