Россияне с 2022 года будут получать пенсии автоматически

В России со следующего года изменят систему начисления социальных выплат. Об этом заявил Михаил Мишустин.

Он уточнил, что изменения также коснутся других пособий: по временной нетрудоспособности, беременности и родам.

«Со следующего года они станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть автоматически в электронном виде», - сказал премьер-министр на заседании правительства.

Кроме того, с 2022 года мужчины старше 45 лет и женщины старше 40 лет смогут узнать о состоянии своего пенсионного счета, предполагаемом размере пенсии и накопленных баллах. Для этого необходимо зайти на портал Госуслуг.

Ранее Владимир Путин поручил правительству защитить соцвыплаты от списаний по долгам. Подготовить поправки необходимо до 1 февраля 2022 года.