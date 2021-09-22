Стало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2022 году

В следующем году индексация страховых пенсий составит 5,9 процента. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«В соответствии с действующим законодательством индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8 процента. С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета - на уровне 5,9 процента», - заявил министр в беседе с РИА Новости.

Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости составит в 2022 году 18 521 рубль. Индексация проводится ежегодно 1 января.

Ранее премьер-министр российского кабмина Михаил Мишустин напомнил, что со следующего года изменят систему начисления социальных выплат. Он уточнил, что изменения также коснутся других пособий: по временной нетрудоспособности, беременности и родам.

Так, со следующего года они станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть автоматически в электронном виде. Кроме того, с 2022 года мужчины старше 45 лет и женщины старше 40 лет смогут узнать о состоянии своего пенсионного счета, предполагаемом размере пенсии и накопленных баллах. Для этого необходимо будет зайти на портал госуслуг.