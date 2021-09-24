Песков заявил, что новые санкции США перечеркнут «дух Женевы»

Новые санкции США против россиян будет наихудшим сценарием развития отношений двух стран и перечеркнет «дух саммита в Женеве». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что законопроекту предстоит пройти несколько итераций, а затем будет решаться, прислушается ли к предложению американских конгрессменов администрация президента.

«Но конечно же это наихудший сценарий развития наших отношений. Это существенно перечеркнуло бы "дух Женевы" и даже те скромные надежды на налаживание, восстановление какого-то диалога субстантивного, который появился после Женевы», - сказал Песков.

Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США в среду, 22 сентября, одобрил законопроект о введении ограничений против 35 россиян, среди которых оказались пресс-секретарь президента и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее от нового санкционного давления Вашингтон предостерегли в МИД России. Представитель ведомства Мария Захарова добавила, что планируемое введение ограничений против россиян в связи с «законом Магнитского» объясняется «кадровым голодом», прежде всего в части нехватки специалистов по РФ.



Саммит России и США в Женеве прошел в июне, переговоры лидеров двух стран длились более четырех часов. По итогам встречи лидеры двух стран договорились продолжить диалог по вопросам стратегической безопасности, кроме того, в Москву и Вашингтон вернулись послы.