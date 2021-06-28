Лавров заявил о двойных стандартах со стороны США после саммита в Женеве

Глава МИД РФ Сергей Лавров указал на отличие позиций американских официальных лиц от выводов, к которым пришли президент России Владимир Путин на саммите с главой США Джо Байденом в Женеве.

Министр в своей статье, «опубликованной на сайте журнала «Россия в глобальной политике» отметил, что в ходе встречи Путин заявил, что результат по всем направлениям взаимодействия возможен только через баланс интересов. При этом Байден не возражал против данного подхода.

«Однако практически сразу официальные американские лица стали напористо транслировать прежние установки: мол, мы Москве «выдвинули требования», - объяснил Лавров.

По словам главы ведомства, предупреждения со стороны Штатов сопровождаются угрозами нового давления в случае отказа от «изложенных в Женеве «правил игры».

Ранее Сергей Лавров провел хронологическую параллель между идеей саммита РФ-ЕС и встречей президентов РФ. По мнению главы МИД РФ, она дала некий знак того, что теперь и в Европе политики могут вести себя более уверенно.