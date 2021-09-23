«Необдуманный шаг»: в МИД РФ предостерегли США от новых санкций

Москва предостерегает Вашингтон от необдуманных шагов в связи с подготовкой новых санкций в отношении российских государственных и общественных деятелей в рамках «закона Магнитского». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Захарова отметила, что комментировать подобного рода инициативы было бы преждевременно, в то же время подчеркнув, что происходящее в США похоже на следствие «кадрового голода», прежде всего, в части нехватки специалистов по РФ.

«Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения. Хотели бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на "санкционном треке"», — говорится в заявлении.

Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США в среду, 22 сентября, одобрил законопроект о введении ограничений против 35 россиян, среди которых оказались пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и премьер-министр Михаил Мишустин. В тот же день палата представителей дополнила проект оборонного бюджета на 2022 год, предписав ввод санкций против граждан своей страны за любые сделки с суверенным долгом России.