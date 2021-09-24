«Это глубинные психологические вещи»: педагог оценил идею искать социально опасных школьников по сочинениям

В проекте федерального бюджета предусмотрены средства на создание ПО для выявления учащихся со склонностями к социально опасному и деструктивному поведению. Об этом «Звезде» рассказал доктор педагогических наук, профессор Института образования НИУ ВШЭ Алексей Майоров.

При этом он подчеркнул, что пока рано говорить о начале работы над соответствующим программным обеспечением, потому что окончательное решение о выделении средств будет принято только после одобрения проекта бюджета Госдумой РФ.

Профессор выразил сомнение в том, что идею удастся реализовать. Майров указал, что склонность к социально опасному и деструктивному поведению можно выявить только в результате глубокого психологического исследования. Более того, у такой процедуры потенциально высока стоимость.

«Если чисто теоретически, я вам как бывший специалист по психодиагностике скажу, чисто теоретически это возможно, но с точки зрения практической это невозможно, потому что это крайне дорогостояще, таких специалистов, которые могут провести такой анализ, в нашей стране, может быть, хорошо, если десяток есть», - пояснил доктор педагогических наук.

Он счел маловероятным появление программного продукта, способного выявить такие глубинные психологические вещи.

По словам Майорова, толчком для создания данного проекта стали участившиеся случаи насилия в учебных заведениях, в том числе в казанской школе и пермском университете.

Ранее газета «Ведомости» ознакомилась с пояснительной запиской к проекту федерального бюджета на 2022 г. и на плановый период 2023–2024 гг и обнаружила, что на разработку технологии анализа письменных работ учащихся в рамках нацпроекта «Образование» выделено 1,7 млрд рублей. Предполагается, что тексты школьников будет анализировать ИИ и выявлять склонность к социально опасному и деструктивному поведению.