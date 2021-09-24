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В Кремле считают, что нужно серьезно обсуждать ограничение контента со сценами насилия

Роман Захаров
12:54 24.09.2021
Соответствующее заявление сделал Дмитрий Песков на фоне печальных событий в Перми, произошедших несколькими днями ранее.
В Кремле считают, что нужно серьезно обсуждать ограничение контента со сценами насилия
© Фото: tookapic, Pixabay
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Тема ограничения публичного показа сцен насилия нуждается в серьезном обсуждении, так как данный контент может провоцировать людей на совершение насильственных преступлений. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Смотрите, уже абсолютно доказано психологами и специалистами, конечно: нахождение в доступе - даже не совсем в широком, но доступе для массового пользователя - кадров, где показывается насилие, использование этого в компьютерных играх и так далее. Да, это провоцирует  состояние с психологической точки зрения. В этом плане - да, это реальность, которую мы должны признать. В основном эта тема нуждается в серьезном обсуждении», - заявил пресс-секретарь российского лидера, комментируя предложение об ограничении контента, содержащего сцены насилия, в связи с трагическим инцидентом в Перми.

В понедельник, 20 сентября, молодой мужчина устроил стрельбу в стенах Пермского госуниверситета. В результате инцидента погибли шесть человек, около 40 пострадали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Стрелка удалось задержать, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что трагедия произошла, в том числе, потому что администрация и персонал ПГНИУ не имели четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.

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