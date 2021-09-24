Бастрыкин заявил об отсутствии алгоритма действий в экстренных ситуациях у персонала вуза в Перми в момент стрельбы

Администрация и персонал Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где несколькими днями ранее устроил стрельбу молодой мужчина, не имели четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях. Такое заявление сделал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Трагедия в Перми показала отсутствие у ответственных лиц администрации и персонала четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях», - сказал Бастрыкин в беседе с ТАСС.

Глава ведомства добавил, что после трагедии в Казани, где злоумышленник расстрелял девять учащихся местной гимназии, руководство образовательных учреждений по всей стране было обязано усилить меры безопасности, повсеместно внедрив системы видеонаблюдения и электронного допуска в здания, рамки металлодетекторов, кнопки экстренного вызова, а также обеспечить комплексное взаимодействие на этом направлении с представителями правоохранительных органов.

«Однако этого сделано не было», - отметил председатель СКР.

В понедельник, 20 сентября, молодой человек устроил стрельбу в стенах Пермского госуниверситета. В результате инцидента погибли шесть человек, около 40 пострадали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Стрелка удалось задержать.