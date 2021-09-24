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Для приема парацетамола нашли новые ограничения

Светлана Иванова
11:45 24.09.2021
При приеме препарата беременными женщинами есть риски угнетения развития эмбриона, а также появления у ребенка после рождения неврологических, репродуктивных и урогенитальных нарушений, сообщили ученые.
Для приема парацетамола нашли новые ограничения
© Фото: StockSnap, Pixabay
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Регулярный прием парацетамола во время беременности чреват негативным воздействием на развитие плода. К таким выводам пришла международная группа ученых, проведя соответствующее исследование. Результаты научной работы опубликованы на медицинском портале Nature Reviews Endocrinology.

Женщинам, ожидающим пополнение, в случае необходимости приема препарата посоветовали ограничиться минимально возможными дозами. В противном случае есть риски угнетения развития эмбриона, а также появления у ребенка после рождения неврологических, репродуктивных и урогенитальных нарушений.

К таким результатам медики пришли, опираясь на различные исследования в области эпидемиологии, а также итоги экспериментов над животными и клетками.

Парацетамол широко используется как жаропонижающее и болеутоляющее средство, в том числе у беременных из-за отсутствия более безопасных альтернатив. Однако механизм действия препарата изучен не до конца, поэтому женщинам в ожидании потомства стоит обязательно консультироваться с врачом перед приемом лекарств, особенно на ранних сроках беременности.

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