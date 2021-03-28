Врач рассказал, что происходит с мозгом женщины во время беременности

У женщины во время беременности увеличивается гипофиз, перестраивающий гормональную систему всего организма. Также вырастает в объемах отдел мозга, который отвечает за эмоции и за поведенческое управление другими людьми, а также усиливается функция распознавания лиц. Другие отделы мозга у женщины уменьшаются в объеме, но функционал их не меняется. Об этом «Звезде» рассказал невролог Павел Хорошев.

«Никакой утечки мозгов нет. Происходит следующее. У нас ограниченный объем черепной коробки. Во время беременности происходит очень мощная эндокринная перестройка всего организма женщины. Для чтобы ее дирижер мог выполнить эту очень сложную функцию - перестройку гормональной системы - ему нужно увеличиваться в размере. Он растет. Для того, чтобы высвободить для него место, происходит небольшое структурное изменение головного мозга», - сказал врач.

Он объяснил, что некоторые участки мозга уменьшаются в размере. Например, гиппокамп, который отвечает за кратковременную память. Однако женщины, когда происходит сокращение объемов этой части, не начинают хуже решать задачи, и их память не ухудшается, как полагают многие люди.

«Происходит изменение объема некоторых областей мозга, но функционально они никак не меняются. Женщины не становятся глупее. Просто происходит временное уплотнение этих областей», - заявил невролог.

Также Хорошев рассказал, что гипофиз и еще один участок мозга, который отвечает за социальные навыки, увеличиваются.

«Это отношение к своим собственным детям. Оно у женщины, когда начинается беременность, улучшается. Пока женщина не стала беременной, она очень трогательно относится ко всем детям. Как только наступает беременность, организм понимает, что он должен заботиться о конкретной особи. Тут же эта область мозга, которая отвечает за заботливое отношение к жизни вообще, перестраивается на жизнь собственную», - пояснил специалист.

Врач добавил, что у женщины развиваются во время беременности участки мозга, которые отвечают за распознавание лиц, чтобы узнать лучше своего собственного ребенка, и за отношение к нему.

Кроме того, по словам невролога, развивается отдел мозга, отвечающий за эмоции. Женщина в этот период особенно уязвима. Ей нужно лучше распознавать опасность, которая исходит от ее окружения, в том числе от других людей. Это нужно, чтобы сохранить плод.