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Диетолог объяснила, почему беременным важно соблюдать «золотую середину» в питании

Светлана Головина
14:22 29.03.2021
Специалист отметила, что при ограничении по калорийности происходит дефицит белка и витаминов, что негативно отражается на состоянии матери и эмбриона.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Roman Märzinger, CHROMORANGE, Globallookpress
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Во время беременности женщине необходимо питаться сбалансированно и не экспериментировать с понижением и увеличением калоража, поскольку это может привести к серьезным последствиям. Об этом рассказала «Звезде» диетолог Мария Шубина.

«В первом триместре питание можно не менять, поскольку размер эмбриона достаточно маленький, со второго нужно увеличивать калорийность в среднем на 350 ккал, в третьем - на 450 ккал. В частности, это калорийность одного среднего стейка из нежирной говядины с овощным салатом и небольшой порцией гарнира. Этого достаточно для нормального развития плода и для хорошего самочувствия мамы», - объяснила специалист.

По словам диетолога, будущим мамам не рекомендуется придерживаться диет и ограничивать себя в традиционной пище. Под запрет могут попасть такие продукты, как фастфуд, сладкое, снеки, полуфабрикаты и газированные напитки.

Шубина напомнила, что при ограничении по калорийности происходит дефицит белка и витаминов, что непосредственно отражается на состоянии матери и эмбриона.

«Однако природой заложено, что плод возьмет от матери все нужное, а ее организм будет страдать. Но и у плода могут быть последствия - гипотрофия (малый вес и задержка внутриутробного развития), преждевременные роды, слабая родовая деятельность», - пояснила врач.

С другой стороны, избыток по калориям может привести к развитию гестационного сахарного диабета у женщины, проблемам с родоразрешением, когда ребенок не может выйти через естественные родовые пути, потому что слишком крупный.

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