Ученый назвал истинный цвет Солнца

Максимум интенсивности света от Солнца находится в бирюзовом-зеленом диапазоне спектра. Об этом рассказал младший научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Андрей Малыхин. Как пояснил специалист в беседе с РИА Новости, феномен связан с температурой поверхности звезды. Однако человеческий глаз и обработка сигнала мозгом преобразуют видимый цвет в белый.

По словам ученого, в физическом смысле звезды черные, потому что поглощают любой поток света и не отражают его. Свечение от звезд идет из-за температуры поверхности. Так светится раскаленное жало паяльника, кочерга или гвоздь. Свет Солнца, которое относится к желтому карлику, будет соответствовать примерно 5500 градусов Кельвина.

«Максимум излучения Солнца согласно Закону Вина наблюдается на длине волны 501 нанометров. Такой цвет можно назвать зеленым или бирюзовым. К зеленому можно отнести диапазон от 500 до 570 нанометров. И вот мы и получаем наш громкий заголовок - Солнце зеленое», - указал Малыхин.

Однако цветом мы называем восприятие человеком определенного электромагнитного излучения.

Человеческие глаза ограничены в широте восприятия цвета тремя типами фоторецепторов: L, M и S. Излучение Солнца почти равномерно их засвечивает, мозг корректирует информацию и выдает, что каждого цвета примерно одинаковое количество, поэтому в итоге мы видим белый цвет, пояснил специалист.