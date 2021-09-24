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Ученые спрогнозировали мощные магнитные бури после вспышек на Солнце

Майя Мусиенко
00:44 24.09.2021
По словам исследователей, явление будет наблюдаться несколько часов.
Ученые спрогнозировали мощные магнитные бури после вспышек на Солнце
© Фото: NASA
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После взрывов на Солнце, произошедших 23 сентября, на Земле в течение нескольких дней могут возникнуть магнитные бури. Такую информацию предоставили ученые из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ЛРАС) Физического института РАН (ФИАН) на своем веб-портале.

«Через 2–3 дня к Земле придут облака солнечной плазмы, выброшенные взрывом на Солнце. В этом случае нашу планету ждут несколько часов магнитных бурь. Это, однако, произойдет только в случае «удачного» расположения вспышки вблизи направления на Землю», — сообщили исследователи.

Сотрудники ЛРАС также уточнили, что вероятность подобного явления весьма высока, поскольку «наиболее вероятная вспышечная область находится сейчас прямо напротив Земли».

Также ученые отметили, что недавняя вспышка на Солнце была четвертой по силе за последний год. При этом космический аппарат GOES-16, который предназначен, в том числе для непрерывного мониторинга вспышек, не смог ее зафиксировать.

Ранее ученый-компьютерщик из Калифорнийского университета в Ирвине (США) Сангита Абду Джиоти заявила, что потенциальный ущерб для современной цивилизации из-за солнечной бури может быть сравним с «апокалипсисом». Она пояснила, что от катаклизма может серьезно пострадать все электрооборудование планеты.

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