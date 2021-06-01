Астроном предупредил, что выброшенные Солнцем потоки плазмы деформируют магнитное поле Земли

Потоки солнечной плазмы, которые, по прогнозам ученых, накроют Землю 1 июня, могут деформировать и магнитное поле планеты. Об этом предупредил астроном Уссурийской астрофизической обсерватории Игорь Лопин.

«Могут метеочувствительные люди пострадать. Связи и коммуникации незначительно могут пострадать. Это все, конечно, зависит от силы события. которое сейчас происходит», - рассказал он телеканалу «Звезда».

При этом, считает ученый, это довольно заурядное событие. Оно происходит из-за того, что в настоящее время Солнце находится в стадии развития.

«Сейчас на Солнце наблюдаются некоторые активные области, в том числе и связанные с ними солнечные пятна. Скорее всего, это (выброс плазмы. - Прим. ред.) связано с этими активными областями. Возможно, выброс плазмы может произойти вследствие следующего: либо там действительно какое-то активное событие произошло, может быть, какая-нибудь солнечная вспышка, либо, возможно, какая-то корональная дыра имеется в солнечной короне, через которую плазма может покидать Солнце и выбрасываться в околосолнечное пространство, в том числе и на окружающие Солнце планеты», - отметил астроном.

Ранее ученые предупредили, что до Земли долетит лишь периферия облака плазмы. А жители приполярных широт смогут наблюдать красивое световое шоу.