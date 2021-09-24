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Один из альпинистов рассказал, почему восхождение на Эльбрус закончилось трагедией

Ян Брацкий
09:44 24.09.2021
По словам туриста, группа заблудилась, после чего некоторые альпинисты сорвались со склона.
Один из альпинистов рассказал, почему восхождение на Эльбрус закончилось трагедией
© Фото: mchskbr, Instagram
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Один из альпинистов, принимавший участие в восхождении на Эльбрус накануне, рассказал о причине гибели своих пятерых товарищей. По словам мужчины, группа заблудилась, когда погода на склоне резко испортилась. Температура упала, поднялся ветер и начался буран.

«Мы заблудились. Сорвались, пролетели метров сто по бутылочному льду, никак ледоруб воткнуть не могли. У нас парень ногу сломал», - сказал альпинист по имени Дмитрий в беседе с порталом E1.ru

С его слов, сигнал бедствия спасателям направили сразу и встретили первые поисковые группы на спуске с горы.

Ранее стало известно, что во время восхождения на Эльбрус группа туристов из 19 человек запросила помощь. ЧП произошло на отметке в 5400 метров. Пятеро человек погибли, остальных спасатели эвакуировали на ратраках к подножию и передали медикам. По факту происшествия Следственный комитет России начал проверку.

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