В стране и мире Опубликовано видео с места обнаружения обломков пропавшего Ан-26 Ян Брацкий К месту падения самолета направилась наземная группировка спасателей, так как посадить вертолет в районе крушения невозможно из-за сложного рельефа. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: Опубликованы видеокадры с места обнаружения обломков пропавшего накануне самолета Ан-26. Его заметил экипаж вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра. По данным МЧС, воздушное судно лежит в районе горы Хребтовая на высоте более 900 километров в труднодоступной местности. © МЧС РФ Из-за высоких деревьев, а также сильных порывов ветра, посадить вертолет в непосредственной близости от места ЧП невозможно. Поэтому к месту падения лайнера выдвинулась наземная группировка спасателей. Судьба экипажа остается неизвестной. © МЧС РФ Напомним, накануне самолет Ан-26, осуществлявший проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, исчез с экранов радаров. Это произошло в 38 километрах от Хабаровска. На борту находились шестеро членов экипажа. Следователи уже опросили авиатехников, отвечавших за техническое состояние самолета перед вылетом. В аэропорту Хабаровска, откуда Ан-26 отправился в полет, изъята служебная документация и взяты пробы авиационного топлива для экспертизы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика