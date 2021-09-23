Опубликовано видео с места обнаружения обломков пропавшего Ан-26
К месту падения самолета направилась наземная группировка спасателей, так как посадить вертолет в районе крушения невозможно из-за сложного рельефа.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Опубликованы видеокадры с места обнаружения обломков пропавшего накануне самолета Ан-26. Его заметил экипаж вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра. По данным МЧС, воздушное судно лежит в районе горы Хребтовая на высоте более 900 километров в труднодоступной местности.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика