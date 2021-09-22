Поиски в кромешной тьме: что известно об исчезнувшем под Хабаровском Ан-26

Сегодня самолет Ан-26 пропал с радаров в 38 км от аэропорта Хабаровска. По данным ведомства, на борту воздушного судна находился летный состав, состоявший из шести человек, самолет совершал технический полет.

Корреспондент «Звезды», находящийся в нескольких километрах от предполагаемого места крушения самолета, рассказал, что в настоящий момент происходит подготовка техники, которая будет использоваться во время поисковых работ.

Из-за неблагоприятных погодных условий пришлось остановить поиски борта с воздуха. Отмечается, что из-за темного времени суток видимость практически нулевая, дует сильный ветер, недавно прошел дождь.

В данный момент проходит активная фаза подготовки к завтрашним поискам пропавшего борта. Сложность заключается в том, чтобы подобраться к месту предполагаемого падения самолета, так как автомобильных дорог в Большехехцирском заповеднике нет. Таким образом, добраться можно либо пешком, либо по воздуху.

На борту спасательного КамАЗа находится несколько квадроциклов, с помощью них будут проводиться работы. Основная поисковая деятельность будет осуществляться и в штабе, и непосредственно вблизи возможного падения.