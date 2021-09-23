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Смертельно опасный уровень холестерина оказался заметен по ногам

Светлана Иванова
17:11 23.09.2021
При многократном повышении соединения в организме замедляется рост ногтей на ногах, сообщили в Mayo Clinic.
Смертельно опасный уровень холестерина оказался заметен по ногам
© Фото: tookapic, Pixabay
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При избытке холестерина в организме замедляется рост ногтей на ногах. Как пишет британская газета Daily Express со ссылкой на медицинскую клинику Mayo Clinic, заметное замедление роста ногтей на ногах свидетельствует о том, что уровень холестерина в крови повышен многократно.

Причина явления связана с сужением сосудов и ограничением кровотока. Еще одним настораживающим симптомом являются судороги в икроножных мышцах после активной деятельности. Также на проблемы с артериями указывают онемение в ногах, мерзнущие голени и стопы и выпадение волос.

При высоком уровне холестерина возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, при закупорке просвета сосуда бляшкой может произойти инсульт или сердечный приступ.

Избежать повышения уровня холестерина в крови поможет активный образ жизни и правильное питание, в том числе с включением большого количества ненасыщенных жиров в рацион.

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