Мигрени и опухоли: врач перечислила последствия избытка омега-кислот в организме

Избыток жирных кислот омега 3-6 и омега-9 может привести к неблагоприятным последствиям для организма. Об этом рассказала врач-кардиолог Зубайдат Мусаева.

По ее словам, в норме омега-3, благодаря высокоактивным биологическим соединениям эйкозаноидам, помогает регулировать артериальное давление, воспалительные процессы в организме, защищает сосудистую стенку за счет выведения холестерина из организма, участвует в профилактике атеросклероза и обладает антиаритмическим действием. Кроме того, она заставляет сердце биться быстро и ритмично, а мозг — работать четко.

Врачи рекомендуют принимать омега-3 в виде капсул — по одной с утра, сразу после еды курсом в три месяца с перерывом в один месяц. Омега-6 и омега-9, как уточнила Мусаева, человек получает с пищей в достаточном количестве, а часто даже больше, чем нужно, а потому принимать их отдельно не нужно.

Более того, в избытке омега-6 вредит организму — она делает кровь гуще, замедляет обменные процессы, провоцирует развитие опухолей. У женщина по этой причине также возможны мигрени, усилению болей во время менструации и полипам.