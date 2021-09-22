Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мясников назвал признаки приближающегося инсульта

Анна Назайкина
11:12 22.09.2021
Медик напомнил об опасности курения и чрезмерном употреблении спиртных напитков.
Мясников назвал признаки приближающегося инсульта
© Фото: Anna Shvets, Pexels
Читайте нас на:

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил предвестники инсульта. Так, специалист включил в перечень тревожных признаков высокий уровень холестерина и повышенное содержание сахара в крови.

Также специалист напомнил об опасности курения и чрезмерном употреблении спиртных напитков. По словам медика, предтечей инсульта может являться прием некоторых гормональных препаратов.

Медик отметил: при наличии предпосылок к инсульту следует пройти ультразвуковое исследование сонных артерий, чтобы определить наличие бляшки.

«Уже в зависимости от величины сужения сосудов мы предпринимаем то или иное действие», - сказал медик в эфире телеканала «Россия 1».

Врач предупредил, что не следует делать магнитно-резонансную томографию головы для профилактики инсульта, так как данное исследование проводится для диагностики уже состоявшегося удара.

Ранее Мясников рассказал, о каких серьезных заболеваниях могут сигнализировать регулярные боли в области груди.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:41 В стране и мире
Опубликованы первые кадры с места покушения на советника Зеленского
11:38 В стране и мире
Видео
Коллега погибшего от рук пермского стрелка врача раскрыла обстоятельства трагедии
11:17 В стране и мире
В Роспотребнадзоре оценили исходящие от лаборатории Лугара в Грузии риски для России
08:28 В стране и мире
Власти КНР сообщили о новом возможном очаге распространения COVID-19
07:42 В стране и мире
Стало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2022 году
Популярное
Мясников назвал признаки приближающегося инсульта
Видео
Неравный бой: пенсионерка смогла отбиться от напавшего на нее грабителя
Невролог назвал лучшие способы справиться с мигренью
Видео
«Тихий, друзей не было»: учившаяся вместе с пермским стрелком о его характере
Врачи перечислили пять способов снизить давление без лекарств
Улов воблы сократился более чем в 100 раз за 100 лет
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.