Мясников назвал признаки приближающегося инсульта

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил предвестники инсульта. Так, специалист включил в перечень тревожных признаков высокий уровень холестерина и повышенное содержание сахара в крови.

Также специалист напомнил об опасности курения и чрезмерном употреблении спиртных напитков. По словам медика, предтечей инсульта может являться прием некоторых гормональных препаратов.

Медик отметил: при наличии предпосылок к инсульту следует пройти ультразвуковое исследование сонных артерий, чтобы определить наличие бляшки.

«Уже в зависимости от величины сужения сосудов мы предпринимаем то или иное действие», - сказал медик в эфире телеканала «Россия 1».

Врач предупредил, что не следует делать магнитно-резонансную томографию головы для профилактики инсульта, так как данное исследование проводится для диагностики уже состоявшегося удара.

Ранее Мясников рассказал, о каких серьезных заболеваниях могут сигнализировать регулярные боли в области груди.