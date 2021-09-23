Нацистский преступник Оберлендер скончался в Канаде

Пособник нацистов Гельмут Оберлендер скончался в Канаде на 98-м году жизни. Подобности его смерти пока неизвестны.

Как сообщают СМИ, Оберлендер умер в понедельник, 20 сентября, в местечке Ватерлоо провинции Онтарио. На момент его смерти Канада находилась на заключительной стадии судебных слушаний по его депортации. В апреле этого года суд отклонил ходатайство нацистского преступника о приостановке рассмотрения дела на неограниченный срок.

Оберлендер эмигрировал в Канаду в 1954 году, скрыв то, что во время Второй мировой войны был участникам айнзацгруппы — эскадрона смерти нацистской Германии, которые осуществляли массовые убийства гражданского населения на оккупированных территориях Европы и СССР. По данным Следственного комитета России, Оберлендер причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Помимо этого, он фигурирует в списке десяти самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя.

Канада пыталась депортировать Оберлендера с 1995 года. Он отрицал свою причастность к преступлениям и заявлял, что лишь работал переводчиком (как этнический немец, родившийся на Украине, Оберлендер владел русским языком). В случае успешного завершения судебного процесса Оберлендера могли депортировать на Украину или в третью страну.