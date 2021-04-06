Канадский суд отказал Оберлендеру в приостановке дела

Суд в Канаде отказал пособнику нацистов Гельмуту Оберлендеру в приостановке дела о его депортации на неограниченное время. Об этом говорится в постановлении суда во вторник, 6 апреля.

Оберлендер требовал де-факто приостановить все действия по своему делу.

«Я пришел к заключению, что суд не должен рассматривать запрос господина Оберлендера и не должен принимать решение в пользу постоянной приостановки рассмотрения дела», - отмечает в своем решении федеральный судья Денис Гаскон.

Он уточняет, что Оберлендер оспаривает обнародование деталей его дела и настаивает на нарушении судебных процедур, в связи с чем просит приостановить дело на постоянной основе. Суд же полагает, что данные обстоятельства следует рассматривать и разрешать в административном порядке, сообщает РИА Новости.

Оберлендер, по данным Следственного комитета России, причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Он фигурирует в списке десяти самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя. Сам 97-летний бывший эсэсовец причастность к этим событиям отрицает.

Летом 2017 года Оберлендер был лишен канадского гражданства на основании того, что не указал в иммиграционных документах факт службы у нацистов. В 2020 году был начат процесс его депортации, однако в феврале 2021 года процедуру приостановили без объяснения причин.