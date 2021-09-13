«Машина смерти»: почему причастный к казням советских детей нацист остается на свободе в Канаде

На краснодарской кухне Аза показывает «Звезде» фото из семейного архива. Совсем юным, с большими карими глазами, был ее родной дядя, 14-летний Жора Аванесов, когда его казнили фашисты. Едва началась война, отец и старший брат ушли на фронт, а Жора, инвалид детства, оказался в интернате в Ейске. И спустя 79 лет, как говорит Аза, у нее мурашки по коже, когда она думает, через какой ужас пришлось пройти ни в чем не повинным детям.

«Местные люди говорили, что некоторые даже не умерли в газовой камере. Они в полуотключке были. И они их покидали. Говорят, земля ходила, потому что детки еще шевелились, и их еще грузовиками сверху утаптывали», - рассказала родственница погибшего, Аза Аванесова.

В здании бывшего детдома в Ейске, откуда нацисты забирали детей на страшную смерть, сегодня идут уроки и малыши играют во дворе. Сейчас в этом двухэтажном особняке школа-интернат для слабослышащих детей.

Директор краеведческого музея рассказывает: в 1942 в оккупированный фашистами Ейск вошла зондеркаманда и начала зачистки. «Машину смерти», в которой погибли более двух сотен детей города, в народе назвали душегубка.

«Это передвижная газовая камера, специально разработанная… чтобы не тратить пули на мирное население. Пули денег стоят, а здесь это был самый бюджетный проект», - объяснил директор Ейского краеведческого музея Александр Иванов.

Этот наглухо закрытый грузовик - передвижную газовую камеру - каратели до отказа забили детьми. Машина долго колесила по городу. Отработавшие газы через решетку в полу попадали прямо в фургон. Большинство детей погибли именно от отравления газом. Но некоторых фашисты еще живыми сбросили в яму на окраине Ейска.

Окончательно картину тех жутких событий удалось восстановить, когда в 2019 году управление ФСБ по Краснодарскому краю рассекретило документы о зверствах фашистов в Ейске. Это показания свидетелей и экспертизы, которые советские следователи проводили после эксгумации в 1943. По сути, публикация этих архивов стала новой точкой отсчета в разоблачении преступлений нацистов в годы Великой Отечественной.

«Дети понимали, что происходит, и погибали в страшных мучениях. Лицо одной из воспитанниц детдома, лежащей в могиле, оказалось завязанным ее собственной трикотажной майкой, ладошки были притянуты к лицу», - сообщается в одном из рассекреченных документов ФСБ.

В списке 214 фамилий. Все - дети от 4 до 16 лет. Русские, украинцы, армяне, грузины, татары, евреи и даже два этнических немца. Рассекреченные документы не оставляют сомнений - это была массовая казнь, которая длилась двое суток.

«Когда была разрыта могила, эта страшная картина представилась нашим глазам. Все дети лежали беспорядочно, многие, прощаясь, были обняты друг с другом, некоторые мальчики и девочки держали в руках свои костыли. При тщательном осмотре нами не было обнаружено каких-либо следов огнестрельных ран или увечий, все кости черепа были целы», - было описано в документе.

По данным судмедэкспертизы, дети, обнаруженные в захоронениях, были усыплены в машинах-душегубках по дороге к ямам. Тогда 214 воспитанников детского дома убили только за то, что они были инвалидами и, с точки зрения нацистов, не имели права на жизнь.

В музее бережно хранят эти 12 сшитых тетрадей - сотни рукописных страниц, от которых кровь стынет в жилах. Один из чудом выживших воспитанников детдома Леонид Дворников с документальной точностью описал все, что происходило 9-10 октября 1942 года. И вот мы натыкаемся на описание переводчика, молодого парня худощавого телосложения, который очень хорошо говорил на русском.

«Чьи-то цепкие пальцы схватили меня за рукав белого свитера выше локтя. Я обернулся и похолодел от ужаса: это был гестаповский переводчик», - было описано в тексте.

А вот это имя - Гельмут Оберлендер - в рассекреченных документах ФСБ среди тех, кто зверски казнил детей в Ейске. С фото смотрит голубоглазый седовласый мужчина, но не стоит обольщаться. На самом деле Оберлендер в списке Центра Симона Визенталя числится как один из самых разыскиваемых нацистов мира.

Хотя большинство карателей эскадрона смерти были осуждены и расстреляны еще в 40-ых и 60-ых, Оберлендер оказался на редкость живучим. Ему удалось скрыться и переехать в Канаду. В зондеркоманду он попал в 17 лет. Этнический немец, родился в Запорожье, хорошо говорил по-русски и по-немецки. В 1945 одупопал в британский лагерь для немецких военнопленных.

После войны перебрался в Германию, женился, а в 1954 году, скрыв информацию о своей службе в СС, эмигрировал в Канаду, где начал новую жизнь: любящая жена, дети, успешный строительный бизнес. В 1995 году канадские власти узнали, кто он на самом деле, и начали судебный процесс, который длился почти четверть века.

Его лишали гражданства четыре раза, но Оберлендер нанял целую армию высокооплачиваемых адвокатов, и они трижды выигрывали в суде апелляции. Вот сейчас, кажется, в этой истории может быть поставлена точка. Собранная в России доказательная база не оставляет сомнений: на руках палачей из зондеркоманды, где служил Оберлендер, кровь тысяч невинных людей.

«По показаниям сослуживцев, осужденных в конце 40-х и 60-х годах, Оберлендер принимал участие в массовых карательных операциях наряду с другими переводчиками в команде в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Новороссийске.

В российском посольстве в Канаде говорят, страны постоянно обмениваются материалами, доказывающими причастность Оберлендера к нацистским преступлениям.

«Контакты по линии Генеральной прокуратуры РФ и Министерства юстиции Канады по этому вопросу на основание двух стороннему договора о взаимной правовой помощи продолжается», - сообщил советник-посланник Посольства России в Канаде Владимир Проскуряков.

Когда в 2019 году ФСБ рассекретила детали страшной казни воспитанников детдома в Ейске, дело о депортации нациста из Канады сдвинулось с мертвой точки. Но тогда помешал коронавирус: адвокаты постоянно переносили слушания из-за пандемии. На этот раз им не удалось отложить судебное заседание. На этой неделе оно прошло пусть и онлайн, но в открытом для прессы режиме.

Сам Оберлендер уже много лет прячется от журналистов, но нам удалось дозвонится до его адвоката. Он, похоже, не зря получает свой гонорар. Вот опять придумал как потянуть время.

«Дело отложено, потому что нам удалось доказать, что правительство Канады скрыло информацию, которая могла бы реабилитировать моего клиента. Поэтому суд опять отложил слушание», - заявил защитник Оберлендера Рональд Поултон.

Только вот, если в ближайшее время все-таки удастся начать процесс депортации Оберлендера, остается открытым вопрос – куда? Из России запроса о его выдачи пока не поступало. А значит, его могут выслать либо в Германию, гражданином которой он стал в 1944 году, либо на родину, то есть на Украину.

Есть достаточно историков, которые тщательно изучали эту тему. И они говорят, что было много немцев, которые были призваны служить в армию, но никого из них на самом деле не заставляли служить ни в Айнзацгруппах, ни в лагерях смерти. У них было право сказать: «Я не хочу принимать в этом участие». И, кстати, многие так и сделали. Мистер Оберландер же остался в этом подразделении», - объяснил бывший генеральный директор Канадского еврейского конгресса.

Для писателя и бывшего директора Канадского Еврейского конгресса Берни Фарбера дело Оберлендера давно стало личным. Его отец - польский еврей, потерял жену и детей в лагере смерти.

Фарбер уверен – адвокаты Оберлендера намеренно затягивают процесс по делу 97-летнего нациста, чтобы он спокойно дожил свой век в Канаде. Но преклонный возраст не может быть оправданием в преступлениях против человечности.

«Таким образом мы сообщаем всему миру, что не потерпим соучастников геноцида, даже если они действовали под прикрытием войны, даже если им это сходило с рук в течение многих десятилетий, и даже их возраст не должен помочь им избежать наказания за это. Нужно, чтобы все это четко понимали», - обозначил Фарбер Берни.

Пока же и в Канаде, и в Ейске, и в Краснодаре очень ждут, чем закончатся новые слушания о депортации и надеются увидеть Оберлендера не в аэропорту Борисполь, где его встретят с цветами - а на скамье подсудимых.