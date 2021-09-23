В Африке выявили неуязвимую к лекарствам болезнь

Устойчивую форму малярии, способную сопротивляться наиболее широко применяемому препарату, зафиксировали в Уганде. В ходе исследования международная группы ученых провела анализ образцов крови у пациентов, которых лечили артемизинином - основным препаратом от малярии.

Выяснилось, что порядка 20% образцов малярийного плазмодия обладали генетической устойчивостью к лекарству, в результате на восстановление от заболевания людям требовалось гораздо больше времени. Результаты исследования опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Ученые допустили, что со временем заболевание может получить распространение в Африке. Аналогичная ситуация с малярией наблюдалась в Камбодже, после чего болезнь распространилась по странам Азии.

При устойчивых формах малярии тактика лечения должна меняться, считают исследователи. В частности, вместо одного или двух препаратов, используемых в комбинации с артемизинином при стандартном подходе, необходимо применять три. Подобные схемы назначают при лечении туберкулеза и ВИЧ.

Из-за малярии, которая распространяется через укусы комаров, ежегодно умирают более 400 тысяч человек.