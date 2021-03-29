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В России разработан первый ПЦР-тест для выявления малярии

Светлана Головина
06:16 29.03.2021
Тест обладает высокой аналитической чувствительностью и дает возможность выявлять инфекцию при низком уровне инфицирования.
В России разработан первый ПЦР-тест для выявления малярии
© Фото: pixabay.com
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Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первый в России ПЦР-тест для диагностики малярии. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам специалистов, тест обладает высокой аналитической чувствительностью и дает возможность выявлять инфекцию при низком уровне инфицирования, в инкубационном и на начальном этапе заболевания. Применяемый метод позволит избежать ложноположительных результатов микроскопического анализа при исследовании препаратов крови плохого качества или специалистом с недостаточной квалификацией.

«Чувствительность метода достигает 1-0,1 кл/мкл крови, что намного превосходит возможности существующих сегодня методов диагностики – световой микроскопии и экспресс-тестов», - уточняется на сайте Роспотребнадзора.

Разработанный ЦНИИ эпидемиологии набор может быть использован для скрининга жителей эндемичных территорий, диагностики острой и хронической стадий малярии при завозных случаях, а также как дополнительный к микроскопии метод на эндемичных по заболеванию территориях.

Малярия является острым инфекционным заболеванием, передающимся комарами инфицированными одним из видов паразитов-плазмодий. Симптомы заражения, в числе которых  головная боль и лихорадка, появляются через 7-15 дней после укуса.

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