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ВОЗ объявила о полной победе Китая над малярией

Иван Линдеманн
04:20 30.06.2021
Ранее свободными от этого заболевания были признаны 40 стран, включая Россию.
ВОЗ объявила о полной победе Китая над малярией
© Фото: Xiao Yijiu, XinHua, Globallookpress
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Китай является страной, свободной от малярии. Об этом объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Этот успех был завоеван ценой большого труда, и он пришел после десятилетий целенаправленных и последовательных действий», - сказал он на брифинге.

Также глава ВОЗ подчеркнул, что «свободное от малярии будущее - это реальная цель».

Китай - это первое за последние 30 лет государство в Западно-Тихоокеанском регионе, которое получило сертификат ВОЗ о ликвидации малярии. Ранее свободными от этого заболевания были признаны 40 стран, включая Россию.

Малярия является острым инфекционным заболеванием, сопровождающимся лихорадкой, головной болью и рвотой. Как правило, она появляется через 7-15 дней после укуса комара, инфицированного одним из видов паразитов-плазмодий.

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