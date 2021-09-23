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Автоэксперт объяснил отмену штрафов за превышение средней скорости

Светлана Иванова
15:23 23.09.2021
В России нет ни определения средней скорости в правилах дорожного движения, ни четного регламента, на каких участках могут устанавливаться двойные камеры для вычисления скорости, указал специалист.
Автоэксперт объяснил отмену штрафов за превышение средней скорости
© Фото: Free-Photos, Pixabay
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В российском законодательстве не определены условия фиксации средней скорости движения. С этим обстоятельством автоэксперт Игорь Моржаретто связывает решение МВД отказаться от штрафов за превышение средней скорости.

Как подчеркнул специалист в беседе со «Звездой», в России нет ни определения средней скорости в правилах дорожного движения, ни четного регламента, на каких участках могут устанавливаться двойные камеры для вычисления скорости.

«Такая практика есть в разных странах мира, другие дело, что в тех странах, где это есть, там четко прописаны условия, при которых такие камеры могут работать. Это, например, туннель или прямой участок трассы, не имеющий примыкания, то есть, прописаны правила игры некие. В нашей стране правила такие появились несколько лет назад, но одновременно с ними не появились правила игры, что называется, потому что нет ни определения средней скорости в правилах дорожного движения, нет ни регламента, как, на каких участках могут устанавливаться такие камеры, нет ни определения в КоАП», - указал Моржаретто.

Технология измерения средней скорости применяется в России с 2013 года. Для этих целей используются две камеры на участке: сначала первая фиксирует время, через несколько сотен метров или несколько километров – вторая. Затем программа вычисляет среднюю скорость на участке, и, исходя из ее превышения, выносит штраф: от 500 до 5000 руб. Технология активно применялась в Татарстане, Смоленской и Московской области.

Ранее стало известно, что инспекторы ГИБДД перестали штрафовать автомобилистов за превышение средней скорости движения. Ряд экспертов положительно отреагировали на данное решение. Например, президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин напомнил, что практика не соответствовала законодательству и часто оспаривалась в судах.

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