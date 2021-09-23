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СМИ: ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости

Ян Брацкий
08:28 23.09.2021
Подобные нарушения фиксировались двумя камерами, установленными на расстоянии нескольких километров друг от друга.
СМИ: ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости
© Фото: Pexels, Pixabay
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Инспекторы ГИБДД перестали штрафовать автомобилистов за превышение средней скорости движения. В МВД отметили, что используемые формы статистического наблюдения не содержат сведений по делам о нарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме.

В ведомстве не стали уточнять, как давно инспекторы игнорируют подобные проступки водителей, пишет «Коммерсантъ».

Раньше подобные нарушения фиксировались двумя камерами, установленными на расстоянии нескольких километров друг от друга. Оштрафованные нередко обжаловали подобные квитанции, ссылаясь на то, что в ПДД понятие «средняя скорость» отсутствует.  

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