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Автоэксперт назвал штрафы за превышение средней скорости порочной практикой

Анна Назайкина
11:57 23.09.2021
Виктор Травин заявил, что такие постановления о штрафе являлись незаконными.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин в беседе со «Звездой» поддержал решение МВД перестать штрафовать водителей за превышение средней скорости.

По словам автоэксперта, эта практика являлась «порочной» и не соответствовала законодательству.

«К сожалению, такая порочная практика существовала уже давно, и всем было понятно, что она именно порочная, потому что у нас в законе, во-первых, нет такого понятия, как средняя скорость, а, во-вторых, у нас в законе нет наказания за превышения средней скорости», - сказал он.

Как отметил Травин, именно поэтому ему и пришла идея направить запрос с просьбой принять меры реагирования.

«Больше продолжаться это не может. Тем более что и Верховный суд, и районный суд отменяют такие постановления о штрафе, а ГАИ продолжает эти постановления выносить», - добавил автоэксперт.

В МВД Травина заверили, что данная практика прекращается, что, по его мнению, является разумным решением.

Ранее стало известно, что инспекторы ГИБДД перестали штрафовать автомобилистов за превышение средней скорости движения. В МВД отметили, что используемые формы статистического наблюдения не содержат сведений по делам о нарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме.

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