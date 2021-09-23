В стране и мире Автоэксперт назвал штрафы за превышение средней скорости порочной практикой Анна Назайкина Виктор Травин заявил, что такие постановления о штрафе являлись незаконными. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин в беседе со «Звездой» поддержал решение МВД перестать штрафовать водителей за превышение средней скорости. По словам автоэксперта, эта практика являлась «порочной» и не соответствовала законодательству. «К сожалению, такая порочная практика существовала уже давно, и всем было понятно, что она именно порочная, потому что у нас в законе, во-первых, нет такого понятия, как средняя скорость, а, во-вторых, у нас в законе нет наказания за превышения средней скорости», - сказал он. Как отметил Травин, именно поэтому ему и пришла идея направить запрос с просьбой принять меры реагирования. «Больше продолжаться это не может. Тем более что и Верховный суд, и районный суд отменяют такие постановления о штрафе, а ГАИ продолжает эти постановления выносить», - добавил автоэксперт. В МВД Травина заверили, что данная практика прекращается, что, по его мнению, является разумным решением. Ранее стало известно, что инспекторы ГИБДД перестали штрафовать автомобилистов за превышение средней скорости движения. В МВД отметили, что используемые формы статистического наблюдения не содержат сведений по делам о нарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика