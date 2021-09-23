Появились новые кадры с места падения Ан-26 под Хабаровском

Спасатели продолжают работать на месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Кадры с места происшествия публикует МЧС России.

Сотрудники спасательного ведомства шли пешком более пяти часов по высокогорной местности, чтобы добраться до места падения самолета - его обнаружили в районе горы Хребетовая в заповеднике Хехцир. Всего в поисках, которые длились два дня, задействовали 140 человек и 35 единиц техники. Выживших в результате авиакатастрофы нет.

Самолет Ан-26, выполнявший технический полет для проверки средств связи, пропал с радаров в среду, 22 сентября. На его борту находились шесть членов экипажа. По данным экстренных служб, вероятной причиной трагедии стали плохие погодные условия.