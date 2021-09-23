Обнаружены обломки пропавшего под Хабаровском Ан-26

Фрагменты самолета Ан-26, который накануне пропал с радаров вблизи аэропорта Хабаровска, найдены. Об этом «Звезде» сообщил источник.

В район поисков были направлены вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту, а также самолет Росавиации, более 70 спасателей и 20 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на борту воздушного судна предположительно находились шесть человек из летного состава, Ан-26 совершал технический полет.